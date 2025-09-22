22.9.2025
Paperikirjat pitävät pintansa Liperissä ja Rääkkylässä – sähköiset materiaalit kasvattavat rooliaan yläkouluissa
Suomalainen peruskoululainen sai viime vuonna käyttöönsä oppimateriaaleja – kuten paperisia kirjoja ja sähköisiä oppimateriaaleja – keskimäärin 145 euron arvosta.
Panostus oppimateriaaleihin vaihtelee kuitenkin paljon kuntien välillä. Suomen kunnista 68 eli noin 23 prosenttia panosti oppimateriaaleihin vähintään 200 euroa oppilasta kohden, muutamat kunnat jopa yli 300 euroa.
