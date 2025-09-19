19.9.2025
Rääkkylä etenee ilmastotyössä pienin mutta määrätietoisin askelin
Rääkkylän kunta on mukana Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Ilmastokestävä Pohjois-Karjala 2030 -hankkeessa.
Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntien ilmasto‑, energia- ja kiertotalousosaamista ja vakiinnuttaa nämä osaksi kuntien päivittäistä työtä. Hankkeen kautta pyritään tukemaan maakunnan Hinku-tavoitteen saavuttamista edistämällä ilmastotyötä kunnissa ja yrityksissä – Hinku-tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
