Liperissä puukottaneelle luettiin syytteet murhan yrityksestä – Uhri menetti neljä litraa verta
Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa luettiin tällä viikolla syytteet murhan yrityksestä liittyen toukokuiseen puukotukseen Liperintien kevyenliikenteenväylällä Liperin kirkonkylällä.
Päihtynyt liperiläinen mies seurasi toista liperiläismiestä kävelytien sivussa joitain minuutteja ja lähti sen jälkeen tämän perään. Vastaajaa syytetään murhan yrityksestä, sillä hän puukotti yllättäen puolustuskyvytöntä uhria 13 kertaa ylävartaloon. Hän piti uhria vaatteista kiinni estäen tätä poistumasta tilanteesta. Teolla oli silminnäkijä, joka soitti hätäpuhelun.
Hengenvaaralliseen tilaan joutunut uhri menetti 80 prosenttia kokonaisverimäärästään, kun iskut osuivat selkään, niskaan, olkapäähän ja olkavarteen. Voimakkaiden iskujen myötä puukon 7-senttinen terä osui muun muassa rintaonteloon sekä oikeaan ja vasempaan keuhkopussiin aiheuttaen uhrille hengenvaarallisen ilmarinnan ja runsaasti verenvuotoa rintaonteloon.
Uhrin henki pelastui nopean hoitoon pääsyn ja kiireellisen hätäleikkauksen ansiosta. Syyttäjän mukaan rikos on tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla.
Puukotuksen jälkeen syytetty poistui asunnolleen peseytymään ja piilottamaan käyttämänsä teräaseen, jonka poliisi myöhemmin löysi. Syytetty on esitutkinnassa myöntänyt teon.
Syytetty on ollut vangittuna toukokuusta alkaen.
Syyttäjä vaatii liperiläismiehelle vähintään kuuden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Syyttäjä esitti myös keskustelua vastaajan mielentilatutkimuksen tarpeellisuudesta.
