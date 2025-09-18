18.9.2025
Rääkkylän kunnanhallitus myönsi luvan Piimälahden alueella tehtäviin hakkuisiin
Rääkkylän kunnanhallitus päätti kokouksessaan maanantaina myöntää hakkuuluvan UB Metsälle. Hakkuissa on noudatettava rantametsien käsittelysuosituksia ja jätettävä riittävä puustoinen suojakaistale ranta-alueelle. Hakkuut ja maanmuokkaus suositellaan tehtäväksi kuivien kausien aikana – ei kevättulvien eikä rankkasateiden aikana.
