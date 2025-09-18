18.9.2025
Omenasato kypsyi kerralla – mehuasemalle ja omenatarhurille se tietää kiireisiä aikoja
Omenat ovat kypsyneet, ja satoa säilötään parasta aikaa.
Rääkkylän Tuoremehuasemalla tämä näkyy positiivisena kiireenä: asiakkaita riittää, ja kaikki mehustusajat on varattu useamman päivän päähän.
– Tuoremehuasema on auki niin kauan kuin omenoita riittää, ja tarvittaessa mehustamme omenoita myös iltaisin, Mari Luukkainen kertoo.
