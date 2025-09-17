17.9.2025
Niemisen kappelia korjataan parasta aikaa – piha-alueen raivaustyöt maksoivat noin 20 000 euroa
Rääkkylässä sijaitsevaa Niemisen kappelia korjataan parhaillaan.
Kappeli vaurioitui, kun raju myrskytuuli pyyhkäisi elokuun toisena päivänä Niemisen hautausmaan läpi kaataen puita – osa puista rikkoi kaatuessaan kappelirakennuksen ikkunoita ja kattorakenteita.
