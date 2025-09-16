16.9.2025
Rääkkylän kunta hakee korotusta valtionosuuteen – perusteina mainitaan Vanhustentaloyhdistyksen konkurssi, itärajan sulkeminen sekä uuden koulun rakentaminen
Rääkkylän kunnanhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta kuluvana vuonna. Korostusta haetaan 337 800 euroa, mikä tarkoittaa 200 euroa per asukas.
