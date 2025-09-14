Ylämyllylle toivotaan lisää palveluita – Alko tai uusi iltaravintola eivät kuitenkaan toivelistalla
Reilusti yli puolet Liperin kunnan Voxit-keskusteluun osallistuneista peräänkuuluttaa Ylämyllylle lisää palveluita. Kysely toteutettiin elokuussa osana Ylämyllyn kehittämissuunnitelman laadintaa.
Voxit-verkkokeskusteluun osallistuneista kaksi kolmasosaa kertoi asuvansa tai työskentelevänsä Ylämyllyllä. Liperiläisiä vastaajista oli 84 prosenttia. Kolmannes vastaajista oli alle 30-vuotiaita ja joka kymmenes oli yli 60 -vuotias. Voitaneen siis sanoa, että keskustelussa tuotiin varsin kattavasti esille paikallisten mielipiteitä. Toki emme tiedä, mitä kaikkea vastaajat mieltävät palveluiksi ja mitä taas vaikkapa osaksi ympäristöä ulkoilukohteiden kuten leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen muodossa.
Kaikkiaan 459 vastauksesta 64 prosenttia liputti lisäpalvelujen puolesta Ylämyllylle. Joka kymmenes niitä taasen ei kaipaa.
Leinosenlammen uimarannalle kioski sai vihreää valoa 38 prosentilta ja punaista 31 prosentilta. Kolmanneksella ei asiaan ollut mielipidettä.
Keskustelijoista hieman alle puolet kaipaisi taajamaan venesatamaa laituripaikkoineen ja rantakahviloineen. Matkailijoiden houkutteleminen alueelle on vain 45 prosentin mielessä.
Alkoa paikalliset eivät Ylämyllylle tunnu tarvitsevan, sillä alle kolmannes sitä toivoi ja 45 prosenttia sanoi viinakaupalle ei. Uutta iltaravintolaa mieluili 39 prosenttia äänestäjistä, kun taas vajaa kolmannes oli sitä vastaan.
Uutta tapahtumatoria on kehittämissuunnitelman luonnoksissa mietitty Myllärin viereen, kauppakeskuksen ”yläpuolelle”. Sen puolesta vihreää valoa näytti puolet.
Vastaajista 65 prosenttia oli sitä mieltä, että Ylämyllyn pitäisi olla Liperin kunnan tärkein kehittämisalue, johon kaavoitetaan lisää tontteja ja toivotaan lisää sekä yrittäjyyttä että palveluja. Yrityskylän perustamista Ylämyllyntien varteen kannatti kuitenkin alle kolmasosa.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.