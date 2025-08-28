28.8.2025
Ylämyllylle visioidaan hiekkarantaa, uudistettua torialuetta ja puronvarsipuistoa – Kehittämissuunnitelman luonnos on valmistumassa
Ylämyllylle parhaillaan luotavassa kehittämissuunnitelmassa otetaan kantaa niin torin sijaintiin kuin piirretään visioita Pyhäselän hiekkarannasta. Keskiviikkoiltana asukkaat ja muut toimijat kertoivat luonnoksista omia mielipiteitään.
