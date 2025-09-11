Vesitaksojen nostoaikeet päätyi lautakunnassa kahteen vastaesitykseen – Tapio Mustosen esitys laittoi korotukset jäihin
Liperin elinympäristölautakunta päätti kokouksessaan tiistaina 9. syyskuuta, että kunnan vesihuoltolaitoksen taksoja ei koroteta lainkaan vuonna 2026. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen vastoin teknisen johtajan alkuperäistä esitystä, jossa käyttö- ja jäteveden yksikkömaksuihin esitettiin kolmen prosentin korotusta ensi vuoden alusta.
Korotusehdotuksen perusteina olivat muun muassa vesihuollon investointitarpeet, yleinen kustannustason nousu, vedenkulutuksen väheneminen sekä uuden käsittelylaitoksen rakentaminen.
Kokouksessa esitettiin kaksi vastaesitystä: Tapio Mustonen (sd.) ehdotti, ettei taksoja koroteta lainkaan, ja sai esitykselleen enemmistön tuen. Satu Toivanen (kok.) puolestaan esitti kompromissina 1,5 prosentin korotusta, mutta hänen esityksensä hävisi äänestyksessä luvuin 6–3.
Lopullisessa äänestyksessä Mustosen esitys voitti myös teknisen johtajan alkuperäisen ehdotuksen äänin 8–0, Tiina Tikka (ps.) äänesti tyhjää.
Vaikka käyttö- ja jätevesimaksuihin ei tule muutoksia vuonna 2026, elinympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen muilta osin. Uutena asiana taksoihin lisättiin haja-asutusalueiden pientaloja koskeva erillinen liittymismaksu, joka astui voimaan jo kokouspäivänä, 9. syyskuuta 2025.
