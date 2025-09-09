9.9.2025
Liperiläiselle Mika Vanhaselle on myönnetty Ambassador of Knowledge -kunnianosoitus – ensimmäisenä pohjoismaalaisena
Liperiläiselle Mika Vanhaselle on myönnetty merkittävä kansainvälinen kunnianosoitus Sloveniasta. Vanhanen tunnetaan pitkästä urastaan ENO-verkkokoulun perustajana sekä Peace Circle® -mallistaan.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.