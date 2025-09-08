Pureudu paikallisiin: Rääkkyläläistaustainen Ville Lehvonen voitti suunnittelukilpailun – voimaa ja sitkeyttä kuvastava Luoto on uusi Pohjois-Karjalan kehittäjäpalkinto
Maakunnan kehittäjä -palkintoesineen suunnittelukilpailu on ratkennut. Tulevina vuosina maakunnan kehittäjäksi valittu henkilö tai yhteisö palkitaan muotoilija ja valokuvaaja Ville Lehvosen suunnittelemalla Luoto-teoksella.
Toukokuussa avattuun kilpailuun tuli kaikkiaan 17 ehdotusta palkintoesineestä.
– Luoto-palkinto valittiin voittajaksi, koska se kiteyttää Pohjois-Karjalan hengen ainutlaatuisella tavalla. Luoto on palkinto, joka herättää ylpeyttä, kiitollisuutta ja muistuttaa Pohjois-Karjalan luonnon ja yhteisön arvosta, perustelee valintaa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton markkinointipäällikkö Heli Räsänen.
Rääkkylästä kotoisin oleva Lehvonen kertoo inspiroituvansa luovassa työskentelyssä karjalaisista juuristaan ja saaristoluonnosta. Hän ylläpitää Rääkkylän saaristossa kansainvälistä taideresidenssiä, jonka kautta on saanut tarkastella lapsuutensa maisemia, kotiseutuaan ja sen mahdollisuuksia uusista näkökulmista.
Kivestä ja lasista tehty Luoto yhdistää karun luonnonkauneuden ja modernin ilmaisun. Vedenpinnan ylle kohoava kivi symboloi voimaa, sitkeyttä ja uudistumista eli samoja ominaisuuksia, joita maakunnan kehittäjät työllään edustavat. Jokainen veistos on uniikki, kuten myös palkinnon saajien tarina.
Lehvonen toteuttaa teoksen yhteistyössä Sulokiven ja Essis by Lasilinkin kanssa.
Seuraavan kerran Maakunnan kehittäjä -palkinto jaetaan Pohjois-Karjalan uuden vuoden vastaanotossa 5.1.2026. Juhlailtaa vietetään tuolloin Rääkkylässä, mikä on puhdasta sattumaa, sillä järjestäjäkunta vaihtuu vuosittain.
– Minulle on erityisen tärkeää, että teoksen kivet kerätään Rääkkylän saaristosta. On suuri kunnia toimia tämän palkinnon suunnittelijana, etenkin kun se jaetaan ensimmäisen kerran synnyinseudullani Rääkkylässä – paikassa, josta teoksen suunnittelu on saanut alkunsa, Ville Lehvonen kertoo.
Maakuntaliitto ja Joensuun nuorkauppakamari myöntävät vuosittain kehittäjäpalkinnon henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävästi edistänyt Pohjois-Karjalan kehitystä ja toimii esimerkkinä menestyksestä. Palkinnon tavoitteena on aktivoida asukkaita työskentelemään yhteisen ja yhä paremman Pohjois- Karjalan hyväksi. Palkinnon saaja on samalla myönteinen esimerkki maakunnan menestyksestä.
