5.9.2025
Liperin kunta aikoo myydä Viinijärven entisen linja-autoaseman Juhta Oy:lle
Liperin elinympäristölautakunta käsittelee tiistaina 9. syyskuuta Viinijärven entisen linja-autoasemakiinteistön myyntiä. Kunta omistaa Kauppatie 4:ssä sijaitsevan, 362 neliömetrin kokoisen rakennuksen, jonka tontin pinta-ala on 6 310 neliömetriä.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.