1.9.2025
Niemisen hautausmaan alueella voi taas liikkua – kaatuneiden hautakivien nosto alkaa tällä viikolla
Rääkkylässä sijaitsevan Niemisen hautausmaan alueella saa taas liikkua.
Hautausmaa oli suljettu kävijöiltä vajaan kuukauden ajan myrskytuhojen vuoksi – raju myrskytuuli pyyhkäisi elokuun toisena päivänä Niemisen hautausmaan läpi, kaataen puita ja vaurioittaen kappelirakennusta.
