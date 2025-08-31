31.8.2025
Islab uudistaa ajanvaraus- ja näytteenottopalvelujaan – Liperissä otetaan käyttöön ilmoittautumisautomaatti
Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden omistama laboratoriokeskus Islab uudistaa ajanvaraus- ja näytteenottopalvelujaan. Uudistuksen tavoitteena on lisätä ajanvarauksen tietoturvaa, ajanvarauspuhelinpalvelun saavutettavuutta ja näytteenottopalvelujen sujuvuutta.
– Kysyttyjä näytteenottoaikoja aamuun on lisätty, Islabista kerrotaan.
