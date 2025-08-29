29.8.2025
Sanomalehti Karjalainen: Ema Hurskainen on kuollut
Muun muassa Eläkeläiset-yhtyeen rumpalina tunnettu pitkän linjan muusikko, rääkkyläläinen Janne ”Ema” Hurskainen on kuollut. Hurskainen oli menehtyessään 53-vuotias.
Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Sanomalehti Karjalainen.
Hurskaisen vaimo kertoi asiasta tänään perjantaina Facebook-päivityksessään ja vahvisti tiedon Karjalaiselle.
Hurskainen kuoli sairauskohtaukseen torstain ja perjantain välisenä yönä.
Eläkeläiset-yhtyeen lisäksi Hurskainen soitti rumpuja myös Kumikameli, Psykoplasma, HC Anderssen ja Pavians -nimisissä kokoonpanoissa. Hän julkaisi vuonna 2013 Viimeiselle ihmiselle -nimisen digitaalisen pitkäsoittolevyn, jonka kertoi Ylelle tehneensä kokonaan itse.
Eläkeläiset-yhtyeessä Hurskainen vaikutti kaikkiaan 21 vuoden ajan.
