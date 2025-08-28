28.8.2025
Jaakkolan Tukku sai 118 000 euroa yritystukea toimitilojensa laajentamiseen – taustalla yritystoiminnan laajentuminen Pohjois-Savoon
Pohjois-Karjalan Ely-keskus myönsi kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa maakunnan yrityksille ja yhteisöille yhteensä liki 6,9 miljoonaa euroa erilaista kehittämisrahoitusta.
EU:n rakennerahastojen yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin lähes kaksi miljoonaa euroa.
