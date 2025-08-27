27.8.2025
Aluehallitus päätti: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella alkavat yhteistoimintaneuvottelut
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Taustalla on vuoden 2025 taloustilanne sekä vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien 2027–2029 valmistelu, jotka edellyttävät 20 miljoonan euron talouden sopeuttamisohjelmaa ensi vuonna.
