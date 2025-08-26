Itä-Suomen hallinto-oikeus päätti, että karhunmetsästyksen täytäntöönpanokiellot pysyvät voimassa
Kotiseutu-uutisten saamien tietojen mukaan Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut tänään tiistaina välipäätöksen, jonka mukaan Suomen riistakeskuksen myöntämiin karhun metsästyksen poikkeuslupiin liittyvät täytäntöönpanokiellot jatkuvat. Päätös koskee lupia, joilla olisi sallittu karhun metsästys 20.8.–31.10.
Suomen riistakeskus oli hakenut väliaikaista muutosta aiempaan kieltoon ja vaatinut, että hallinto-oikeuden 14. elokuuta antama täytäntöönpanon kielto kumotaan. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi hakemuksen, eikä nähnyt perusteita muuttaa aiemmin annettua välipäätöstä.
Valituksen oli tehnyt Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola-Karelia ry, joka vaatii riistakeskuksen päätöksen kumoamista sekä asian viemistä Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi muun muassa saaliin omistusoikeutta koskevassa kysymyksessä.
Hallinto-oikeus ratkaisee itse valituksen myöhemmin. Nyt annettu välipäätös tarkoittaa, että karhunmetsästys ei ala poikkeuslupien nojalla, ennen kuin asia on ratkaistu hallinto-oikeudessa.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.