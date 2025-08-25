25.8.2025
LähiTapiola Idältä merkittävä lahjoitus Liperin kunnalle – lahjoitussumma käytetään lasten ja nuorten hyväksi
LähiTapiola Itä lahjoittaa Liperin juhlavuoden kunniaksi 15 000 euroa lasten ja nuorten tukemiseen. Kunta käyttää lahjoituksen osallistavan budjetoinnin kautta lasten ja nuorten päättämiin kohteisiin. Lahjoitussumma jaetaan nuorille, alakouluikäisille ja alle kouluikäisille lapsille – 5000 euroa kullekin ikäluokalle.
