Valitukset eivät tuottaneet enää tulosta – Liperin kunta myönsi ympäristöluvan Ylämyllyn moottoriurheilukeskuksen toimintaan
Liperin kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on myöntänyt ympäristöluvan Joensuun Urheiluautoilijat ry:lle Ylämyllyn moottoriurheilukeskuksen toimintaan. Kyseessä on pitkään vireillä ollut lupa-asia, joka on ollut toistuvasti oikeuskäsittelyissä ja herättänyt runsaasti keskustelua alueella.
Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.