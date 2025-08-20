Tuhansien eurojen sakko uhkaa: Nämä ehdokkaat Liperistä ja Rääkkylästä eivät ole ilmoittaneet vaalirahoitustaan määräajassa
Vaalirahoitusilmoitukset kevään alue- ja kuntavaaleista piti lain mukaan tehdä viimeistään kesäkuun puolivälissä. Myöhästyneitä uhkaa 7 000 euron sakko, selviää Valtiontalouden tarkastusvirastosta (VTV).
– Se, ettei kaikkia rahoitusilmoituksia tehdä määräaikaan mennessä, on toistuva ilmiö vaaleissa. Olemme huolissamme, jos poliitikot eivät pidä vaalirahoituksen avoimuutta tarpeeksi tärkeänä asiana, VTV:n johtava tilintarkastaja Pontus Londen sanoo.
Tarkastusvirasto on kesän aikana ollut yhteydessä henkilöihin, joilta ilmoitus puuttuu, lähettämällä näille kahdesti kehotuksen tehdä ilmoitus. Viimeisimmässä kehotuksessa vaalirahoitusilmoitus pyydetään tekemään elokuun loppuun mennessä. Jos ilmoituksia ei saada, VTV käynnistää syyskuun alussa uhkasakkoprosessin, jossa ilmoitusvelvollista vaaditaan tekemään vaalirahoitusilmoitus 7 000 euron sakon uhalla. Uhkasakkoprosessi keskeytyy heti, kun ilmoitus on tehty.
Vaalirahoitusvalvonnan tiedoista selviää, että Liperistä ilmoitusta eivät ole tehneet Mikko Hartikainen (ps.), Ismo Kokko (kesk.), Aki Lemmetyinen (sd.) ja Anne Suhonen (kesk.).
Rääkkylästä ilmoitusta ei ole tehnyt Tatu Harinen (vas.).
