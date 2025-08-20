Kunnat esittävät Joensuun ja Pieksämäen välisen rataosuuden sähköistämistä – uudistus lisäisi henkilö- ja tavaraliikenteen sujuvuutta
Joensuun ja Pieksämäen välisen rataosuuden kunnat – Liperin mukaan lukien – sekä alueen maakuntaliitot esittävät liikenne- ja viestintäministeriölle rataosuuden modernisoimista sähköistämällä. Sähköistäminen ratkaisisi teollisuuden tavarakuljetuksen ongelmia ja parantaisi huomattavasti idän ja lännen välistä henkilöliikennettä.
