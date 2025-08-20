Kunnanhallitukset kokoontuivat sekä Liperissä että Rääkkylässä kesätauon jälkeen – Rääkkylässä otettiin voimakkaasti kantaa valtionosuuksien leikkaukseen
Rääkkylän kunnanhallitus otti 18. elokuuta kokouksessaan kantaa valtiovarainministeriön ehdottamaan kuntien valtionosuuksien 75 miljoonan euron kertaluontoiseen leikkaukseen. Kunnanhallitus vastustaa suunnitelmaa ja katsoo, että leikkaus heikentäisi kuntien mahdollisuuksia selviytyä lakisääteisistä tehtävistään sekä vaarantaisi palveluiden saatavuuden erityisesti heikoimmassa asemassa oleville. Rääkkylän kunta esittää säästön hakemista muualta.
Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.