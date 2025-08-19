Ylämyllyn jäteasema on jälleen suljettu – kosketusnäytön paikkaus ei kestänyt
Ylämyllyllä sijaitseva, Puhas Oy:n jäteasema on jälleen suljettu ilkivallasta johtuvan laitevian vuoksi.
Myllynkaari-nimisellä itsepalveluasemalla tehtiin ilkivaltaa elokuun toisen viikonvaihteen aikana – aseman kosketusnäyttö hajotettiin ja katoksen lasi lyötiin säröille. Asema oli tapahtuneen jälkeen suljettuna, mutta saatiin avattua, kun rikottu kosketusnäyttö paikattiin kalvolla.
Paikkaus ei kuitenkaan kestänyt, vaan kosketusnäyttö meni jumiin. Niinpä Puhas joutui sulkemaan aseman uudelleen.
– Asemaa joudutaan pitämään kiinni todennäköisesti siihen asti, että tilauksessa oleva uusi näyttö tulee meille ja saamme sen asennettua, viestintäpäällikkö Eetu Anttila Puhakselta kertoo.
Uusi kosketusnäyttö on tilattu, mutta sen tarkkaa toimitusaikaa ei tiedetä.
