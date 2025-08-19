Liperiläinen Kotileipomo Sorsa tuo ensimmäisenä Suomessa digitaalisen tuotepassin leipomotuotteisiin
Kotileipomo Sorsa, karjalaisia perinneleivonnaisia valmistava liperiläisyritys, on ensimmäisenä leipomona Suomessa ottanut käyttöön digitaalisen tuotepassin.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuluttaja saa tuotetiedot ja lisäsisällöt helposti esiin skannaamalla QR-koodin tai verkkolinkkiä klikkaamalla. Palvelu helpottaa erityisesti näkörajoitteisten arkea ja tarjoaa kaikille käyttäjille uudenlaisen tavan tutustua yritykseen ja tuotetietoihin.
