Itsepalvelu-periaatteella toimiva jäteasema on taas käytettävissä – asema oli tilapäisesti suljettu ilkivallan vuoksi
Ylämyllyllä sijaitseva, Puhas Oy:n jäteasema on jälleen avattu asiakkaille. Myllynkaari-niminen itsepalveluasema suljettiin viime viikolla ilkivallan vuoksi – aseman kosketusnäyttö hajotettiin ja katoksen lasi lyötiin säröille elokuun toisen viikonvaihteen aikana.
