Maaseutuhankkeisiin on tarjolla runsaasti rahaa – 6,4 miljoonaa euroa on kohdentamatta tälle vuodelle
Pohjois-Karjalan Ely-keskuksella on tarjolla runsaasti rahoitusta maaseutuhankkeille. Tälle vuodelle tarkoitettua EU-maaseuturahoitusta on kohdentamatta vielä 6,4 miljoonaa euroa – rahoitusta on mahdollista saada yritystukiin ja kehittämishankkeisiin.
Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.
– Yritysryhmähankkeilla sekä suorilla yksittäisten yritysten kehittämishankkeilla parannetaan investointikykyä myös rakentamisen, koneiden ja laitteiden sekä aineettomien investointien osalta.
Yritysryhmähankkeet ovat erinomainen tapa tehdä konkreettisia yhteisiä sekä yrityskohtaisia toimenpiteitä, kertoo Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen rahoitusasiantuntija Mika Honkanen.
Maakunnallisilla toimialahankkeilla on mahdollista tuottaa osaamista ja tietoa yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.
– Yhteistyössä piilee voima – kun jaamme osaamista ja resursseja, rakennamme vahvempaa ja kestävämpää maaseutua, Honkanen kiteyttää.
Ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin on loppuvuoden aikana rahoitusta käytettävissä jopa miljoona euroa. Pohjois-Karjalan Ely-keskus toivookin aktiivisuutta erityisesti yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien hakemiseen.
Investoinneilla voi esimerkiksi korjata umpeen kasvanutta niittymaisemaa, puhdistaa uimarantoja tai luopua kylätalon öljylämmityksestä.
Ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit ovat Ely-keskuksen mukaan tärkeässä roolissa toimintamahdollisuuksien ja lisäarvon tuottamiseksi myös yritysten kestävän liikevaihdon kasvattamisen kannalta.
– Yhteistyötä elinkeinotoiminnan ja luonnon hyvinvoinnin edistämiseksi kaivataan ja mahdollisuudet ovat merkittävät, Honkanen painottaa.
Vuoden viimeinen kehittämishankkeiden valintajakso päättyy 30. syyskuuta. Maaseudun kehittämishankkeiden haku on jatkuva, mutta päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään valintajaksoittain.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.