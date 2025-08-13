Kylätoiminnan rahoitukseen suunnitellaan leikkauksia – vaikutukset tuntuvat koko maassa
Valtiovarainministeriön 8. elokuuta julkaisema budjettiesitys ei lupaa hyvää kylätoiminnalle ja maaseudun kehittämiselle.
Suomen Kylät ry:n toiminnan kokonaisrahoitus on tänä vuonna 1,3 miljoonaa euroa, ja ensi vuodelle valtionvarainministeriö esittää 1,01 miljoonan euron suuruista rahoitusta. Tämä tarkoittaa, että kylätoiminnan rahoitusta ollaan leikkaamassa 290 000 euroa eli 22 prosenttia.
Suomen Kylät ry:n mukaan tämä summa on pois kylien elinvoimasta, yhteisöjen toiminnasta ja arjen palveluista koko maassa.
Yhdistyksen puheenjohtaja Arto Pirttilahden mukaan kylätoiminnan merkitys on tunnustettu yli puoluerajojen.
– Nyt ollaan leikkaamassa rahoitusta, jonka avulla on jo ennestään tehty korvaamatonta työtä pienin resurssein ympäri maata. Tilannetta pahentaa maaseudun kehittämisrahoituksen epävarmuus EU:n tulevassa rahoituskehyksessä sekä mittavat kuntien valtionosuuksien leikkaukset.
Leikkausten vaikutukset näkyvät suoraan ihmisten arjessa kylissä ja maaseudulla.
– Kyläläisten vapaaehtoinen ja monipuolinen työpanos pitää kylien palveluja ja toimintoja käynnissä. Ilman sitä moni asia jäisi yksinkertaisesti tekemättä ja maaseutu olisi todella hiljainen, sanoo Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelainen.
Elävät kylät ovat yhdistyksen mukaan perusta palveluille ja arjen sujuvuudelle maaseudulla. Kylätoiminta tuo yhteen ihmisiä eri ikä- ja ammattiryhmistä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja luo paikallisia ratkaisuja ja palveluja. Toiminta näkyy esimerkiksi kyläturvallisuuden parantamisena, yhteisöllisten tilojen ylläpitona, tapahtumien järjestämisenä ja ympäristönhoitona, palvellen niin paikallisia kuin vapaa-ajan asukkaitakin.
Kylätoiminnan rahoitus jakautuu valtakunnalliselle kattojärjestölle, Suomen Kylät ry:lle, ja 19 maakunnalliselle kyläyhdistykselle, jotka tukevat ja neuvovat paikallisyhdistyksiä parantamaan kylien elinvoimaa ja asumisen edellytyksiä.
