Koti
» Tilaajille
• Uutiset
» Sepelkyyhkyjen metsästys alkaa sunnuntaina – Pohjois-Karjalassa sepelkyyhkyn metsästys on pienen porukan harrastus
Sepelkyyhkyjen metsästys alkaa sunnuntaina – Pohjois-Karjalassa sepelkyyhkyn metsästys on pienen porukan harrastus
Julkaistu kategoriassa: Tilaajille, Uutiset Kirjoittanut Hanna-Leena Kunttu 9.8.2025
Pohjois-Karjalassa sepelkyyhkyjä metsästettiin viime vuonna noin 23 600 yksilöä.
Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.
Tietoa kirjoittajasta
Hanna
Hanna-Leena Kunttu kirjoitti ensimmäiset artikkelinsa Kotiseutu-uutisiin helmikuussa 2011.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.