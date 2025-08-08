Myrskyn kaatamien puiden raivaaminen alkaa Niemisen hautausmaalla ensi viikolla – Urakoitsija valitaan maanantaina
Myrskyn kaatamien puiden raivaaminen Niemisen hautausmaalta Rääkkylästä alkaa ensi viikolla.
Kiteen seurakunnan puistotyön esimies Ari Ainola kertoo, että tulevana maanantaina seurakunta valitsee urakoitsijan, joka raivaa hautausmaalle kaatuneen puuston. Tämän jälkeen työt alueella pääsevät alkamaan.
