Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä tehty valitus viivästyttää käyttöönottoa – Siun sotelle puhtaat paperit markkinaoikeudelta
Markkinaoikeus on hylännyt Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen – Siun soten asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta tehdyn valituksen. Siun sote teki hankintapäätöksen uudesta asiakas- ja potilastietojärjestelmästä marraskuussa 2024. Tarjouskilpailun perusteella järjestelmän toimittajaksi valittiin TietoEvry Finland Oy.
