24.11.2026
Näkökulma: Järjestötyö ei ole katoamassa, mutta sen on muututtava
Vapaaehtoisten väheneminen haastaa yhdistysten tulevaisuutta, mutta ihmisten kaipuu yhteisöllisyyteen ei ole kadonnut. Järjestötyön jatkuvuus voi löytyä siitä, että uskallamme uudistaa osallistumisen tapoja ja kysyä, millaista toimintaa ihmiset itse haluavat.
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