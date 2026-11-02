2.11.2026
Lukijan mielipide: Palvelustrategialuonnoksessa piilee ansa lähipalveluille
Järkytyin lukiessani Siun soten uutta palvelustrategialuonnosta. Kun vertasin sitä voimassa olevaan palveluverkkosuunnitelmaan, näin siinä ansan: jos nykyiset palveluja koskevat kirjaukset jätetään pois, mikä estää lähipalvelujen karsimisen yhä uudelleen?
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