1.11.2026
Kati Parppein kolumni: Ei pelätä pimeää
Esi-isäni ovat asuneet täällä koillisen Euroopan laitamilla iät ja ajat. Olenkin ihmetellyt, miten vuosisatojen aikana geeneissä ei ole tapahtunut sopeutumista pohjoisen pimeyteen. Loka- jamarraskuu tuntuvat aina yhtä hurjilta. Aivan kuin joutuisi säkkiin, jonka suu sidotaan kiinni.
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