22.10.2026
Lukijan mielipide: Lentoyhteyksiä ei saa katkaista
Pohjois-Karjala ja erityisesti sen yrityselämä tarvitsevat toimivat yhteydet muualle Suomeen ja maailmalle. Siksi tyrmään liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnan esityksen, jonka mukaan valtion ostamia maakuntalentoja ei jatkettaisi nykyisen sopimuskauden jälkeen.
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