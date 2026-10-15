15.10.2026
Lukijalta: Seurakuntavaalit tulossa – tarvitaan päättäjiä
Seurakunnissa eletään hallinnon valinnan aikaa. Päättäjiä tarvitaan ratkaisemaan talouteen, kiinteistöihin, avustuksiin, työntekijä valintoihin ja seurakunnan toimintojen painotuksiin liittyviä kysymyksiä. Lausun lämpimät kiitokset jokaiselle, joka on asettunut ehdolle tähän tärkeään tehtävään. Olet Kutsuttu, Kohdattu, Kaivattu!
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