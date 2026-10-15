15.10.2026
Hanna Paakkunaisen kolumni: Nyt valoja päälle, autoihin ja kuskeille
Minun autoilu-urani alkoi vuoden 1990 alkupuolella. Se oli vielä sitä aikaa, kun liikaa sähköisiä vempeleitä ei autoissa ollut ja jotain kykeni itsekin tekemään, jos jokin vika tuli. Muistan kun nuoruuden itseluottamusta uhkuen vaihdoin Escorttiini pyöränlaakerin ihan tuosta vaan. Se oli myös sitä aikaa, kun ratin takana vielä jollain lailla osattiin käyttäytyä.
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