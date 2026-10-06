6.10.2026
Kati Parppein kolumni: Rähinöistä rauhalliseen yhteiseloon
Kävin taannoin Liperin kirkossa konsertissa, jossa esiintyivät ortodoksisen seminaarin laulajat. Bysanttilaiset sävelet kaikuivat kauniisti suuressa tiilikirkossa. Meillähän evankelisluterilainen ja ortodoksinen seurakunta elävät muutenkin sopuisasti rinnakkain yhteistyötä tehden.
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