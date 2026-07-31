Kesäteatterit, kesäkahvilat ja erilaiset tapahtumat elävöittävät kyliä erityisesti kesäaikaan. Liperissä kesäteatteriesityksiä järjestetään Roukalahdella (kuvassa) ja Ristissä, Rääkkylässä puolestaan Paksuniemessä. Kuva: Hanna-Leena Kunttu