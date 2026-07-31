31.7.2026
Näkökulma: Kylän elinvoima ei ole vain kylän oma asia
Kun kylien tulevaisuudesta keskustellaan, huomio kiinnittyy usein siihen, mitä on menetetty. Kyläkoulu on suljettu, kauppa lopettanut toimintansa tai linja-autovuoroja vähennetty. Kehityssuunta on tuttu eri puolilla Suomea, eikä Liperi tai Rääkkylä ole tässä poikkeus.
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