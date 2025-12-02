2.12.2025
Lykkyä-stipendiä ehtii vielä hakea – Nuori voi saada stipendin harrastuksen tai opiskelun tueksi
Liperin Lykkyä ry ja Liperin nuorisovaltuusto jakavat nuorille stipendejä harrastamisen ja opiskelun tueksi. Hakuaika stipendeille päättyy ensi viikon tiistaina 9. joulukuuta. Valitut nuoret saavat stipendinsä vielä ennen joulua.
