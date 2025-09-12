Pureudu paikallisiin: Lykkyä-konsertissa kuullaan musiikkia yli sadan vuoden ajalta – Liperin kunnan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
Iskelmämusiikki soi Liperin koulukeskuksen isossa salissa lauantaina 4. lokakuuta. Mutta ei ainoastaan iskelmämusiikki, sillä Liperin Lykkyä ry:n konsertin ohjelmistossa on paljon muutakin: sotilasmusiikkia, taidemusiikkia – Säkkijärven polkasta Katri Helenan kappaleisiin ja Elegiaan, kun vain joitakin yksityiskohtia mainitaan.
Lykkyä-konsertti on yksi Liperin kunnan 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumista, ja sen vuoksi konsertin ohjelmistossa on musiikkia yli sadan vuoden ajalta. Jokaisella ohjelmistoon valitulla kappaleella on jokin yhtymäkohta Liperiin.
– Vähintään ohut aasinsilta. Jos ei muuta, niin se, että artisti on käynyt aikoinaan keikalla Liperin lavalla, konsertin juontaja Pertti Silfsten toteaa.
Lykkyä-konsertilla on Liperissä jo verrattain pitkät perinteet. Ensimmäisen kerran konsertti järjestettiin vuonna 2010 ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Olkoonkin, että koronavuonna 2020 tapahtuma jäi väliin, ja parillisina vuosina pidettävästä tapahtumasta muotoutui parittomina vuosina pidettävä konsertti.
– Välivuosina meitä on pyydetty konsertoimaan moneen paikkaan, mutta emme ole lähteneet. Ottaa aikansa, että tuotannon saa rakennettua tyydyttävään kuntoon, siksi olemme pitäneet konsertointitahdin maltillisena, Mauri Tolvanen kertoo.
Viime vuosi oli tosin poikkeus. Tuolloin Lykkyä-kokoonpano esiintyi Viinijärven Urheilijoiden 110-vuotisjuhlassa.
Lokakuista konserttia varten orkesteri on harjoitellut kevättalvesta lähtien. Harjoituskertoja kertyy lähemmäs parikymmentä; näin syyskuussa tahti on kiivaimmillaan. Kenraaliharjoitukset pidetään lokakuun toisena päivänä.
– Sen jälkeen siirretään kimpsut ja kampsut koulukeskukselle ja aloitetaan konsertin rakentaminen, Tolvanen sanoo.
Lykkyä-konsertista on pitkälti kiittäminen talkootyötä. Rahallista korvausta yhdistys maksaa ainoastaan tapahtuman äänentoistosta ja lavarakentamisesta huolehtiville – niiden kun on paras olla ammattilaisen käsialaa, niin orkesterin kuin yleisönkin tähden.
– Jonkin verran olemme saaneet rahallista tukea paikallisilta yrityksiltä sekä Liperin kunnalta, Tolvanen kertoo.
Konsertin tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen. Liperin Lykkyä perustettiin aikanaan tukemaan nuoria, jotka joutuivat Liperin lukion lakkauttamisen vuoksi muuttamaan toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Alkuun yhdistys jakoi stipendejä opiskelukustannuksiin, mutta opiskelun muututtua maksuttomaksi, stipendit kohdennetaan pääasiassa harrastusten tukemiseen.
– Liperin nuorisovaltuusto järjestää stipendihaun, ja esittää Lykkyä ry:n hallitukselle stipendin saajia. Tätä kautta nuorisovaltuusto saa tehtäväkseen rahanarvoisen päätöksen ja sitä kautta arvokasta oppia vastuullisesta päätöksenteosta, Tolvanen luonnehtii.
Sitä ennen on kuitenkin aika nauttia musiikista. Pertti Silfsten, Jouko Kesonen, Pekka Hirvonen ja Mauri Tolvanen odottavat jo innoissaan Lykkyä-konserttia – ja eiköhän sama päde koko orkesteriin, johon kuuluu viitisentoista musiikin harrastajaa.
Samoin kuin orkesterin innokkaimpiin faneihin.
– Kesästä lähtien on lippuja konserttiin kyselty, Silfsten kertoo.
– Liperin ystävyyskuntavieraitakin on konserttiin tulossa lähes sata, hän lisää.
