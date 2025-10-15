15.10.2025
Näkökulma: Perhepäivähoito väistyy – syrjäyttääkö tavoitteellinen lapsuus kodinomaisen hoivan?
Äitini työskenteli kunnallisena perhepäivähoitajana, kun olin lapsi 1980-luvulla. Pienen tytön näkövinkkelistä se tarkoitti tilannetta, jossa sain olla aina kotona, eikä leikkikavereitakaan puuttunut.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Aivan erityisen iloinen muistan olleeni siitä, että paras ystäväni oli meillä hoidossa – hänen äitinsä teki kolmivuorotyötä, minkä vuoksi sain nauttia ystäväni seurasta päivin ja öin. Huoneessani oli vaaleansininen kerrossänky minua ja ystävääni varten.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.