Sami Laitila peräänkuuluttaa kirjoituksessaan suunnanmuutosta suomalaiseen peruskouluun. Hänen mukaansa koulussa on keskityttävä jälleen nykyistä vahvemmin lukemiseen, kirjoittamiseen, laskemiseen ja keskittyneeseen työskentelyyn. Kuva: Hanna-Leena Kunttu