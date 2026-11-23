Pääkirjoitus: Kotiseutu-uutiset astuu huomenna uuteen aikaan
Kotiseutu-uutiset ottaa huomenna 24. päivä yhden viime vuosien suurimmista kehitysaskelistaan, kun lehden verkkosivut uudistuvat perusteellisesti. Kyse ei ole pelkästä ulkoasun kohentamisesta tai muutaman painikkeen siirtämisestä uuteen paikkaan. Kyse on huomattavasti suuremmasta muutoksesta, joka näkyy niin sivuston sisällössä, käytettävyydessä kuin koko lukukokemuksessa.
Ja suoraan sanottuna uudistus tulee tarpeeseen.
Kotiseutu-uutisten nykyiset verkkosivut ovat palvelleet lukijoitamme pitkään, mutta aika on ajanut niiden ohi. Sivuston käyttäminen on ollut paikoin turhan hankalaa, eikä se ole enää vastannut niitä odotuksia, joita nykypäivän digitaaliselle uutispalvelulle perustellusti asetetaan. Tätä tosiasiaa on turha kaunistella. Jos haluamme lukijoiden käyttävän palveluitamme, niiden on myös oltava helppoja käyttää.
Uusilla verkkosivuilla sisältöä on aiempaa enemmän, ja se löytyy entistä selkeämmin. Myös näköislehden lukeminen helpottuu merkittävästi. Kokonaan uutena ominaisuutena lukijat voivat jatkossa kuunnella verkkosivujen artikkeleita.
Uutisia voi siis seurata myös silloin, kun lukeminen ei ole mahdollista tai tuntuu hankalalta. Se on samalla tärkeä askel kohti entistä saavutettavampaa paikallisjournalismia.
Mutta tällainen uudistus ei synny nappia painamalla.
Itsenäiselle paikallislehdelle tämän kokoluokan verkkosivuhanke on valtava ponnistus. Se vaatii rahaa, aikaa, suunnittelua, lukemattomia työtunteja ja ennen kaikkea uskoa tulevaisuuteen. Mittakaavaa voisi verrata omakotitalon rakentamiseen. Ensin on tehtävä suunnitelmat, sitten rakennettava perustukset ja lopulta huolehdittava siitä, että kokonaisuus toimii. Matkan varrella vastaan tulee väistämättä yllätyksiä, eikä kaikkea voi ennakoida. Erona on oikeastaan vain se, että verkkosivujen rakentaminen ei näy ulospäin samalla tavalla kuin uuden talon kohoaminen tontille.
Olisi ollut huomattavasti helpompaa jatkaa vanhalla. Säästää rahat, lykätä päätöksiä ja ajatella, että kyllähän nykyisillä sivuilla vielä pärjätään. Mutta olisiko se ollut vastuullista? Ei olisi. Paikallislehden tulevaisuutta ei rakenneta sillä, että tyydymme vanhaan.
Mediamaailma muuttuu kovaa vauhtia. Lukijoiden odotukset muuttuvat, teknologia kehittyy ja kilpailu ihmisten ajasta on kovempaa kuin koskaan. Tässä muutoksessa myös pienen, itsenäisen paikallislehden on pysyttävä mukana. Meillä ei ole varaa jäädä paikoillemme.
Se ei tarkoita, että kaiken pitäisi muuttua. Päinvastoin. Kotiseutu-uutisten tärkein tehtävä pysyy täsmälleen samana kuin ennenkin: tehdä luotettavaa, kiinnostavaa ja rohkeaa paikallisjournalismia. Sisältö on lehden tärkein asia.
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