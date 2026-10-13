Pääkirjoitus: Salokylän koulun kohtalo mittaa kuntalaisten kuulemisen uskottavuutta
Salokylän koulun tulevaisuus on nyt Liperin kunnan päätöksenteon pöydällä. Koulun mahdollisesta lakkauttamisesta järjestetään ensi viikolla kuulemistilaisuus, ja lopullista päätöstä odotetaan joulukuussa.
Kouluverkon uudistamisen taustalla on kaksi tosiasiaa, joita ei voi sivuuttaa: kunnan talouden tasapainottamisen tarve ja oppilasmäärän väheneminen. Kunnan on pystyttävä järjestämään laadukasta opetusta myös tulevaisuudessa, eikä nykyistä kouluverkkoa voida tarkastella irrallaan väestökehityksestä ja käytettävissä olevista varoista.
Samalla on kuitenkin muistettava, ettei kyläkoulun merkitys rajoitu sen oppilasmäärään tai ylläpitokustannuksiin. Koulu on osa kylän arkea, palveluverkkoa ja yhteisöllisyyttä. Sen
mahdollisen lakkauttamisen vaikutukset ulottuvat myös koulun seinien ulkopuolelle.
Salokylän koulun säilyttämiseksi tehty kansanäänestysaloite kertoo siitä, että kysymys koskettaa kuntalaisia. Aloitteeseen on osallistunut jo 253 liperiläistä. Määrä ei vielä yllä kuntalain mukaiseen neljän prosentin rajaan, mutta osoittaa, että koulun tulevaisuudesta halutaan todella keskustella.
Aloite pitää koulun lakkauttamista tässä vaiheessa ennenaikaisena. Koulun puolustajien keskuudessa ymmärretään oppilasmäärän väheneminen, mutta heidän mielestään nykyinen tilanne ei vielä edellytä koulun sulkemista.
Tässä onkin yksi keskustelun keskeisistä kysymyksistä: milloin koulun lakkauttaminen on perusteltua? Riittääkö ennuste oppilasmäärän vähenemisestä, vai pitäisikö päätöksen perustua myös siihen, millaiset mahdollisuudet koululla on jatkaa toimintaansa lähivuosina? Kuntalaisten kannalta olennaista on saada nähtäväkseen riittävän selkeät laskelmat, oppilasennusteet ja vaikutusarviot. Niiden avulla voidaan arvioida lakkauttamisen perusteita ja varsinkin aikataulua.
Erityisen tärkeä on ensi viikon kuulemistilaisuus. Sen merkitys ei saisi jäädä pelkäksi muodollisuudeksi. Kuntalaisilla on oltava todellinen mahdollisuus esittää kysymyksiä, saada vastauksia ja tuoda esiin sellaisia näkökulmia, joita valmistelussa ei ehkä ole riittävästi huomioitu.
Kunnanvaltuusto linjasi kolmen taajamakoulun mallista jo kesällä 2024. Salokylän koulun lopullista lakkauttamispäätöstä ei kuitenkaan ole vielä tehty. Siksi on tärkeää, että kuulemisessa esiin nousevat asiat myös näkyvät asian jatkovalmistelussa.
Koulun tulevaisuudesta voidaan päätyä erilaisiin johtopäätöksiin. Päätöksenteon uskottavuuden kannalta ratkaisevaa on, että perusteet ovat avoimia, vaihtoehdot on arvioitu ja kuntalaiset voivat nähdä, miten heidän näkemyksensä on otettu huomioon.
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