Salokylän koulun lakkauttamisesta järjestetään kuulemistilaisuus – koulun säilyttämiseksi on tehty myös kansanäänestysaloite
Liperin kunta järjestää Salokylän koulun mahdolliseen lakkauttamiseen liittyvän kuulemis- ja keskustelutilaisuuden tiistaina 20. lokakuuta. Koulun tulevaisuudesta on tehty myös kuntalaisaloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi. Aloitteen vastuuhenkilö Miia Kurki pitää koulun lakkauttamista tässä vaiheessa ennenaikaisena.
Salokylän koulun lakkauttamisen valmistelu etenee Liperissä. Kunta järjestää koulun lakkauttamiseen liittyvän kuntalaisten ja huoltajien kuulemistilaisuuden tiistaina 20. lokakuuta kello 17 alkaen Salokylän koululla.
Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja, hyvinvointijohtaja, tekninen johtaja sekä kunnan päättäjiä.
Kuuleminen on osa valmistelua, jonka tavoitteena on siirtyä Liperissä kolmen taajamakoulun malliin.
Kunnanvaltuusto linjasi kouluverkon uudistamisesta kesäkuussa 2024. Mallin mukaan kuntaan jäisivät Liperin kirkonkylän, Viinijärven ja Ylämyllyn koulut.
Uudistus merkitsee kyläkoulujen toiminnan päättymistä. Mattisenlahden koulu lakkautettiin keväällä 2026, ja seuraavaksi käsittelyssä on Salokylän koulun tulevaisuus.
Kunnan mukaan kouluverkon muutosten taustalla ovat talouden tasapainottamisen tarve ja kunnan kokonaisoppilasmäärän väheneminen.
Kansanäänestysaloitteessa jo 253 osallistujaa
Salokylän koulun mahdollinen lakkauttaminen on saanut kuntalaisia toimimaan koulun säilyttämisen puolesta.
Kuntalaisaloite.fi-palvelussa julkaistiin 7. syyskuuta aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä koulun toiminnan jatkamiseksi. Aloitteen vastuuhenkilönä on liperiläinen Miia Kurki. Aloitteeseen on osallistunut 253 kuntalaista.
Osallistujamäärä vastaa arviolta 2,5 prosenttia Liperin 15 vuotta täyttäneistä asukkaista. Kuntalain mukaisen neljän prosentin rajan saavuttamiseen tarvittaisiin noin 402 osallistujaa, joten aloitteesta puuttuu vielä arviolta 149 allekirjoitusta.
Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on viipymättä päätettävä kansanäänestyksen järjestämisestä, jos aloitetta kannattaa vähintään neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista. Raja-arvon täyttyminen ei kuitenkaan tarkoita, että kansanäänestys olisi automaattisesti järjestettävä.
Aloitteen tekijät pitävät Salokylän koulua tärkeänä paitsi alueen lapsille ja perheille myös koko kyläyhteisön elinvoimalle. Heidän mukaansa pieni koulu tarjoaa turvallisen ja yhteisöllisen oppimisympäristön, jossa oppilaiden yksilöllinen huomioiminen on luonteva osa arkea.
Aloitteessa korostetaan myös mahdollisuutta asua ja kasvattaa lapsia taajamien ulkopuolella.
– Liperin tulee olla kunta, jossa on mahdollista asua ja kasvattaa lapsia myös taajamien ulkopuolella, aloitteessa todetaan.
Aloitteen tekijöiden mukaan kyläkoulujen säilyttäminen tukisi kunnan eri alueiden tasapuolista kehitystä ja vahvistaisi maaseutualueiden elinvoimaa.
“Koulun lakkauttaminen vaikuttaisi koko kylään”
Kansanäänestysaloitteen vastuuhenkilö Miia Kurki lähtee tulevaan kuulemistilaisuuteen ristiriitaisin odotuksin.
– Pelätään pahinta, toivotaan parasta. Toivottavasti tulee paljon ihmisiä paikalle, Kurki sanoo.
Kurjen mukaan kunta ei ole ollut aloitteen tekijään yhteydessä kansanäänestysaloitteen tekemisen jälkeen.
Hän arvostelee myös kuulemistilaisuuden järjestämisen aikataulua. Kurjen mielestä kuntalaisille on jäänyt liian vähän aikaa valmistautua tilaisuuteen, sillä siitä ilmoitettiin lyhyellä varoitusajalla.
Kurki haluaa muistuttaa kunnan viranhaltijoita ja päättäjiä siitä, että koulun mahdollisen lakkauttamisen vaikutukset ulottuisivat huomattavasti oppilaita ja heidän perheitään laajemmalle.
– Kokonaiskuvassa ei ole kyse vain koulun menettämisestä. Koulu on koko kylään vaikuttava vetovoimatekijä, Kurki painottaa.
Hänen mukaansa koulun lakkauttaminen voisi vaarantaa myös kylän muuta toimintaa, kylätalo mukaan lukien.
Kurjella on myös henkilökohtainen side Salokylän kouluun. Hän asuu Salokylällä, ja hänen kaksi lastaan käy koulua.
Vaikka Kurki vastustaa koulun lakkauttamista nykyisessä tilanteessa, hän tunnistaa oppilasmäärän vähenemiseen liittyvät tulevaisuuden haasteet.
– Koulu tullaan joskus lakkauttamaan, se on valitettava tosiasia, kun katsomme oppilasmääräkehitystä, Kurki toteaa.
Hänen mielestään lakkauttamiselle ei kuitenkaan ole vielä riittäviä perusteita.
– Ajankohta on minusta nyt väärä, eikä sille ole tällä hetkellä perusteita, sillä koulussa on vielä hyvin oppilaita.
Lopullinen päätös on tarkoitus tehdä joulukuussa
Salokylän koulussa opiskelee kuluvana lukuvuonna 52 oppilasta, joista kuusi on ensimmäisellä luokalla. Koulun oppilasmäärä on laskusuunnassa.
Koulurakennus on noin sata vuotta vanha. Kunnan mukaan rakennuksen kunto ja tilajärjestelyt eivät vastaa nykyisiä opetuksen järjestämisen vaatimuksia. Lakkauttamisen valmistelussa tarkastellaan oppilasmäärän kehitystä, koulujen toimintojen yhdistämistä sekä muutoksen taloudellisia ja lapsiin kohdistuvia vaikutuksia.
Myös kunnassa tunnistetaan, että koulun mahdollinen lakkauttaminen vaikuttaisi oppilaiden ja perheiden lisäksi kyläyhteisöön.
Hyvinvointilautakunta päätti elokuun lopulla valmistelun aikataulusta. Suunnitelman mukaan koulun lakkauttamista käsitellään hyvinvointilautakunnassa marraskuussa ja kunnanvaltuustossa joulukuussa.
Lopullista päätöstä Salokylän koulun lakkauttamisesta ei siis vielä ole tehty.
Lokakuun kuulemistilaisuus antaa kuntalaisille ja huoltajille mahdollisuuden tuoda näkemyksensä esille ennen asian etenemistä päätöksentekoon.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.