Salokylän koulun tulevaisuus on yhä avoinna. Koulun mahdollisesta lakkauttamisesta järjestetään kuulemistilaisuus 20. lokakuuta, ja koulun säilyttämiseksi on tehty myös kansanäänestysaloite. Lopullinen päätös koulun kohtalosta on tarkoitus tehdä joulukuussa. Kuva: Jyrki Pönkkä