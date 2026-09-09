Pääkirjoitus: Ylämyllyn kehittämisen on päästävä eteenpäin
Ylämylly on Liperin tärkein kasvualue, ja sen kehittämiseen kohdistuu paljon odotuksia. Siksi VT 9 asemakaavasta tehty valitus koskettaa käytännössä huomattavasti laajempaa kokonaisuutta kuin yhtä tiehanketta. Kaavan etenemisellä on vaikutusta siihen, millä edellytyksillä Ylämyllyä voidaan nyt ja tulevina vuosina kehittää.
Liperin kunnanhallitus päätti maanantaina antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausuntonsa kaavasta tehdystä valituksesta. Samalla kunta pyytää asian kiireellistä käsittelyä ja hallinto-oikeudelta arviota ratkaisun aikataulusta. Pyyntö on hyvä ja perusteltu.
Valtuuston toukokuussa hyväksymällä asemakaavalla varaudutaan muun muassa VT 9:n kehittämiseen, Liperintien ja Kuopiontien risteysalueen eritasoliittymään sekä nelikaistaisen tieosuuden jatkamiseen kohti Honkalampea. Kyse on liikennejärjestelyistä, joiden toteutuminen vaikuttaa suoraan Ylämyllyn saavutettavuuteen ja siihen, miten kasvavan taajaman maankäyttöä voidaan suunnitella.
Ylämyllyn sijainti Joensuun kaupunkiseudulla antaa Liperille poikkeuksellisen hyvän mahdollisuuden houkutella uusia asukkaita, yrityksiä, palveluita ja investointeja. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan voida hyödyntää ilman toimivaa liikenneverkkoa ja riittävää varmuutta siitä, miten alue tulevaisuudessa rakentuu. VT 9 kaava kytkeytyy myös moniin muihin Ylämyllyn kehittämissuunnitelmiin. Liikenne, yritysalueet, palvelut, asuminen ja muu maankäyttö eivät etene toisistaan riippumatta. Jos keskeiseen liikenne- ja kaavaratkaisuun liittyy pitkään jatkuvaa epävarmuutta, vaikeutuu myös muiden hankkeiden suunnittelu. Vaikutukset voivat näkyä investointipäätöksissä ja pahimmillaan siinä, että mahdollisuuksia siirtyy muualle. Juuri tästä syystä asian käsittelyaikataululla on merkitystä.
Valituksessa nostetaan esille erityisesti luontoselvitysten riittävyys sekä viitasammakon ja viherukonkorennon suojelu. Kunta puolustaa kaavaratkaisuaan ja katsoo käytettyjen selvitysten olevan asemakaavan kannalta riittäviä. Kunnan mukaan valituksessa ei myöskään ole osoitettu, että kaava tosiasiallisesti vaarantaisi lajien suojeltuja elinympäristöjä. Näiden kysymysten oikeudellinen arviointi kuuluu nyt hallinto-oikeudelle.
VT 9:n kehittämiselle on välitön tarve. Liperintien ja Kuopiontien risteysalueen liikenneturvallisuudessa ja liikenteen sujuvuudessa on parannettavaa. Suunniteltu eritasoliittymä ja tiejärjestelyt palvelisivat nykyisen liikenteen lisäksi Ylämyllyn tulevaa kasvua. Kunnan kannalta kyse onkin ennen kaikkea siitä, millaiset edellytykset Ylämyllylle annetaan kehittyä seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Hallinto-oikeuden on luonnollisesti tehtävä ratkaisunsa lain pohjalta. Sen tekeminen joutuisasti olisi kuitenkin kaikkien osapuolten etu. Jos kaavan lainmukaisuudelle ei ole estettä, VT 9:n suunnittelun ja samalla Ylämyllyn muun kehittämisen pitää päästä etenemään.
Lue myös:
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.