Pääkirjoitus: Paikallismedia tarvitsee nyt puolustajansa
Posti ilmoitti jälleen hinnankorotuksista. Lokakuun alussa postipalveluiden hinnastohinnat nousevat keskimäärin 12–13 prosenttia. Luku on todella suuri! Pienelle paikalliselle lehdelle tällaiset korotukset tarkoittavat jälleen uutta iskua talouteen aikana, jolloin mediatoimiala kamppailee jo muutenkin kasvavien kustannusten ja muuttuvan kulutuskäyttäytymisen kanssa.
Postin perustelut ovat sinänsä ymmärrettäviä. Paperipostin määrä vähenee, jolloin yksittäisen lähetyksen käsittely ja jakaminen maksavat aikaisempaa enemmän. Postinkin on sopeutettava toimintaansa muuttuvaan maailmaan. Mutta juuri tässä piilee ongelma.
Kun jakelumäärät pienenevät, hintoja korotetaan. Kun hinnat nousevat, painettujen lehtien kustantaminen ja jakaminen muuttuvat entistä vaikeammiksi. Lopulta yhä useampi toimija joutuu vähentämään painettuja tuotteitaan tai luopumaan niistä kokonaan. Silloin jaettavaa on jälleen vähemmän – ja kustannuspaine kasvaa entisestään. Tällainen kierre on erityisen vaarallinen pienille paikallismedioille.
Suurella mediatalolla on aivan erilaiset mahdollisuudet sopeutua kustannusten nousuun kuin muutaman ihmisen voimin toimivalla paikallislehdellä. Pienessä mediassa kymmenien prosenttien sijaan jo muutamien prosenttien muutokset keskeisissä kustannuksissa tuntuvat. Kun jakelun hintaan tulee kerralla keskimäärin 12–13 prosentin korotus, vaikutusta ei voi vain taikoa pois.
Vaihtoehdot ovat vähissä: Kustannuksia voidaan yrittää leikata, lehden hintaa nostaa tai säästää jostakin muualta. Pahimmillaan säästäminen osuu juuri siihen, mitä varten paikallislehti on olemassa: paikallisen journalismin tekemiseen.
Kysynkin, halutaanko Suomessa säilyttää elinvoimainen paikallinen media myös suurimpien kaupunkien ja mediakeskittymien ulkopuolella.
Valtion pitäisi nyt ottaa nykyistä vahvempi rooli paikallisen journalismin toimintaedellytysten turvaamisessa. Tarvitaan esimerkiksi tukimalli, jolla erityisesti pienten ja riippumattomien paikallismedioiden kohtuuttomasti kasvavia jakelukustannuksia voitaisiin kompensoida.
Tuen ei tarvitse tarkoittaa pysyvää avoimen piikin rahoitusta. Se voisi olla tarkasti rajattu ja läpinäkyvin perustein myönnettävä tuki painetun paikallisjournalismin jakeluun etenkin alueilla, joilla vaihtoehtoisia jakelukanavia on vähän. Olennaista olisi, että tuki kohdistuisi aidosti pieniin paikallisiin toimijoihin ja niiden toimintaedellytysten säilyttämiseen.
Samalla olisi syytä käydä laajempi keskustelu siitä, mikä on valtion vastuu alueellisesti kattavan tiedonvälityksen säilymisestä.
Lue myös:
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.