Posti korottaa hintojaan rajusti – palvelut kallistuvat jopa 13 prosenttia lokakuussa
Posti korottaa osan palveluidensa hintoja 1. lokakuuta alkaen. Yhtiön mukaan postipalveluiden hinnastohinnat nousevat keskimäärin 12–13 prosenttia.
Kyse on huomattavasta kertakorotuksesta. Asiakaskohtaiset muutokset ja yksittäisten palveluiden hinnat voivat kuitenkin poiketa keskimääräisestä 12–13 prosentin korotuksesta.
Hintamuutokset koskevat laajasti Postin palveluita. Hinnat muuttuvat kotimaan ja kansainvälisten kirjeiden palveluissa, aikakaus- ja sanomalehtipalveluissa sekä suoramainonnassa. Muutoksia tulee myös vastaanottamisen ja postinohjauksen palveluihin sekä Posti Messagingin iPost-palveluihin.
Posti perustelee hinnankorotuksia paperipostin määrän nopealla vähenemisellä. Yhtiön mukaan Suomen postimarkkina muuttuu nopeasti, kun yhä suurempi osa viesteistä, laskuista ja viranomaisasioinnista siirtyy digitaalisiin kanaviin. Samalla myös sanoma- ja aikakauslehtien jakelumäärät vähenevät.
Posti kertoo sopeuttaneensa toimintaansa väheneviin jakelumääriin muun muassa siirtymällä laajasti vuoropäiväjakeluun ja uudistamalla palveluvalikoimaansa. Yhtiön mukaan tehdyt muutokset eivät kuitenkaan riitä kompensoimaan paperipostin määrän laskua. Kun jaettavia lähetyksiä on aikaisempaa vähemmän, yhden lähetyksen käsittely- ja jakelukustannukset kasvavat.
Tämän vuoksi Posti kertoo päivittävänsä palveluidensa hintoja. Yhtiön mukaan hinnankorotusten tavoitteena on turvata laadukkaat ja luotettavat postipalvelut sekä valtakunnallisesti kattava palveluverkosto myös tulevaisuudessa. Uudet hinnat tulevat voimaan 1. lokakuuta 2026. Posti kertoo jatkavansa palveluidensa uudistamista postimarkkinan ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.